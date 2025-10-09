Gaza (dts Nachrichtenagentur) – Der Waffenstillstand zwischen Israel und der radikal-islamistischen Hamas im Gazastreifen soll am Donnerstagabend nach der Ratifizierung des Abkommens aus dem Friedensplan von US-Präsident Donald Trump in Kraft treten.

Das teilte das Büro von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Donnerstagmittag mit. Das israelische Sicherheitskabinett tagt um 17 Uhr Ortszeit (16 Uhr deutscher Zeit). Dabei soll der Deal unterschrieben werden. Anschließend gibt es eine Regierungssitzung.

Der US-Präsident hatte in der Nacht zu Donnerstag verkündet, dass sowohl die Hamas als auch Israel dem ersten Teil seines Friedensplans für den Gazastreifen zugestimmt haben. Das bedeute, dass „alle Geiseln sehr bald freigelassen werden und Israel seine Truppen bis zu einer vereinbarten Linie zurückziehen wird – als erste Schritte hin zu einem starken, dauerhaften und ewigen Frieden“. Mit der ersten Geisel-Freilassung in diesem Rahmen wird am Sonntag oder Montag gerechnet.