    GdP empfiehlt Bayerns Vorgehen bei Drohnenabwehr zur Nachahmung » Nachrichten

    Drohne am 03.10.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, hat die vom bayerischen Landeskabinett am Dienstag gebilligte Änderung des Polizeiaufgabengesetzes zur Gewährleistung der Drohnenabwehr anderen Ländern und dem Bund zur Nachahmung empfohlen.

    „Bayern macht vor, was andere Bundesländer und die Bundesregierung jetzt auch tun müssen: schnell Gesetze modernisieren, Technik kaufen und vor Ort die Abwehrfähigkeit der zuständigen Polizei erhöhen“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Mittwochausgabe). „Ich wünsche mir von allen Landesregierungen solch ein entschlossenes Handeln, denn das brauchen wir jetzt mehr denn je.“

