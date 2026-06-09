Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts eines neuen Höchststands bei politisch motivierten Straftaten in Deutschland fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) eine Aufrüstung der Polizei. Der Vorsitzende Jochen Kopelke sagte der "Rheinischen Post": "Als GdP fordern wir dringend bessere Ermittlungsbefugnisse und vor allem mehr Polizisten, um dieser Entwicklung etwas entgegenzustellen."

Kopelke warnte, politische Kriminalität fresse sich immer tiefer in unseren Alltag. Man dürfe nicht erst handeln, wenn aus Bedrohung schon Gewalt geworden sei. Die Entwicklung sei "erschreckend gefährlich". Politische Kriminalität sei kein Randphänomen mehr, sondern ein Angriff auf den demokratischen Zusammenhalt. Man dürfe nicht zulassen, dass Einschüchterung, Hass und Gewalt das Land normalisierten.

Laut Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt wurden 2025 insgesamt 85.837 Straftaten verzeichnet. Dies waren knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Hauptgrund war demnach ein Anstieg bei linksextremistischer Kriminalität auf insgesamt 13.490 Fälle.