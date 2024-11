GdP warnt an Halloween vor üblen Scherzen mit Polizei

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnt die Bürger kurz vor Halloween vor üblen Scherzen mit der Polizei. „Lenken Sie die Polizei nicht mit Scherzen und Horrormeldungen ab, verzichten Sie auf Messer und Anscheinswaffen“, sagte GdP-Chef Jochen Kopelke der „Rheinischen Post“ (Donnerstagsausgabe).

Er ergänzte, die Polizeibehörden würden sich auf Halloween vorbereiten. „Wer auf Krawall in der Nacht aus ist, kriegt Saures und muss mit Konsequenzen rechnen“, so der GdP-Vorsitzende. Im vergangenen Jahr habe es gerade in Ballungsräumen ein klares Problem mit „erlebnisorientierten Jugendlichen“ gegeben, sagte Kopelke.