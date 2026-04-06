Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Der Geheimdienstchef der Iranischen Revolutionsgarde (IRGC), Majid Khademi, ist bei einem Luftangriff getötet worden. Das teilte die IRGC am Montag in einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung mit.
Er sei "im Morgengrauen" bei einem US-israelischen Angriff ums Leben gekommen, hieß es. Weder von israelischer noch von US-Seite gab es zunächst eine unmittelbare Bestätigung der Meldung. Allerdings hatten die israelischen Streitkräfte zuvor eine neue Angriffswelle auf Teheran gemeldet.
Seit dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden bereits zahlreiche hochrangige Vertreter des Mullah-Regimes getötet, darunter auch der Oberste Führer Ali Khamenei.