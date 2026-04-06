Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Der Geheimdienstchef der Iranischen Revolutionsgarde (IRGC), Majid ⁠Khademi, ist bei einem Luftangriff getötet worden. Das teilte die IRGC am Montag in einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung mit.

Er sei "im Morgengrauen" bei einem US-israelischen Angriff ums Leben gekommen, hieß es. Weder von israelischer noch von US-Seite gab es zunächst eine unmittelbare Bestätigung der Meldung. Allerdings hatten die israelischen Streitkräfte zuvor eine neue Angriffswelle auf Teheran gemeldet.

Seit dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden bereits zahlreiche hochrangige Vertreter des Mullah-Regimes getötet, darunter auch der Oberste Führer Ali Khamenei.