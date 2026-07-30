Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die neue Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) nimmt den bisherigen Leiter der Leitungsabteilung im Bundesgesundheitsministerium, Georg Milde, als Stabschef ins Kanzleramt. Das berichtet das Magazin Politico unter Berufung auf Regierungskreise.

Milde verantwortet dort demnach unter anderem die Referate Politische Planung, Leitungsstab und Ministerbüro. Im Organigramm des Bundeskanzleramts wird die Stelle offiziell als Leiter "Büro ChefinBK" bezeichnet.

Der bisherige Leiter des "Büro ChefBK", Stefan Schmidt, wird neuer Fraktionsdirektor der Unionsfraktion. Darüber informierte der neue Fraktionsvorsitzende Thorsten Frei die Fraktionsmitglieder in einer internen Nachricht, wie Politico weiter berichtet. Schmidts Vorgänger Tobias Pohl wiederum wird Leiter der Leitungsabteilung im Bundesgesundheitsministerium.