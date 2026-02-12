Close Menu

    Emmanuel Macron und Friedrich Merz am 12.02.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Präsidentin der transatlantischen Denkfabrik German Marshall Fund (GMF), Alexandra de Hoop Scheffer, hat scharfe Kritik am französischen Präsidenten Emmanuel Macron geübt. "Die Kontakte Frankreichs zu Moskau sind diplomatisches Theater", sagte sie dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe).

    Macron habe selbst eingeräumt, dass Russland keine echte Bereitschaft zu ernsthaften Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit der Ukraine zeige. Trotzdem habe Macron kürzlich einen europäischen Dialog mit Russland gefordert und seinen Sicherheitsberater für Gespräche nach Moskau entsandt. "Das ist Show, kein Fortschritt", so de Hoop Scheffer.

    Solche Alleingänge seien kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz, auf der Europa Geschlossenheit demonstrieren will, gefährlich. "Frankreich agiert als selbsternannter europäischer Gesprächspartner, anstatt zuerst eine einheitliche Position zu erarbeiten. Das führt genau zu der Zersplitterung, die Moskau ausnutzt." Europa müsse "die Disziplin aufbringen", im Verhältnis zu Russland mit einer Stimme zu sprechen, kritisierte die GMF-Präsidentin. "Derzeit gibt es diese Einheit nicht."

    Kommentar