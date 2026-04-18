Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) hat für Deutschland den Anspruch bekräftigt, den ersten europäischen Astronauten zum Mond zu schicken.

"Uns ist es gelungen, dass der erste Europäer, der zum Mond fliegen wird, ein Deutscher sein wird", sagte Bär zu "Politico". Offen sei, ob Alexander Gerst oder Matthias Maurer die Mission fliegen werde.

Sie verwies darauf, dass dies in Verhandlungen mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA gegen Ansprüche aus Nachbarländern durchgesetzt worden sei. "Das war auch in Verhandlungen mit der ESA wirklich eine harte Arbeit, weil Frankreich und Italien auch Anspruch erhoben haben", sagte sie. Mit Blick auf den Zeitplan sagte Bär, derzeit erscheine 2028 realistisch.