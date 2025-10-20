Close Menu

    Geschäftsklima im Wohnungsbau deutlich verbessert » Nachrichten

    Hochhaus-Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Hochhaus-Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    München (dts Nachrichtenagentur) – Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich im September merklich aufgehellt. Nach einem Dämpfer im August legte der Geschäftsklimaindex des Münchener Ifo-Instituts kräftig zu – von -26,4 auf -21,8 Punkte. Das ist der höchste Wert seit August 2022.

    Die Unternehmen bewerten sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Erwartungen für die kommenden Monate deutlich besser. „Der Wohnungsbau atmet etwas auf“, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. „Von einer echten Trendwende kann noch keine Rede sein – aber der Tiefpunkt scheint durchschritten.“

    Trotz der positiven Signale bleibt die Auftragslage angespannt. Der Anteil der Firmen mit einem Auftragsmangel stieg leicht von 45,7 auf 46,7 Prozent. Auch die Zahl der Stornierungen bleibt hoch, wenn auch leicht rückläufig – von 8,5 auf 8,4 Prozent. „Die gestiegenen Baugenehmigungen schlagen sich bislang noch nicht in den Auftragsbüchern nieder“, so Wohlrabe.

