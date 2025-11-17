Close Menu

    Geschäftsklima im Wohnungsbau wieder verschlechtert » Nachrichten

    Baukräne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Baukräne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich im Oktober wieder leicht eingetrübt. Nach dem starken Anstieg im September sank der vom Münchner Ifo-Institut gemessene Geschäftsklimaindex von -22,0 auf -23,0 Punkte.

    Die Unternehmen waren mit den laufenden Geschäften etwas weniger zufrieden. Zudem waren ihre Erwartungen mit Blick auf die kommenden Monate skeptischer. "Der Weg aus dem Tal ist noch lang", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Fehlende Aufträge sind weiterhin ein großes Problem."

    Immerhin berichteten weniger Firmen davon, dass sie zu wenig Aufträge haben. Der Anteil sank von 46,7 auf 44,4 Prozent - der niedrigste Wert seit rund zwei Jahren. "Erheblichen Nachholbedarf gibt es bei den Baugenehmigungen", so Wohlrabe. "Erst wenn mehr Bauvorhaben umgesetzt werden, wird sich die Auftragslage weiter entspannen." Auch die Zahl der Stornierungen fiel nur geringfügig von 8,4 auf 8,0 Prozent. Sie bleibt damit auf einem hohen Niveau.

    Avatar-Foto

