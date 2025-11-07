Close Menu

    Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (07.11.2025) » Nachrichten

    News Redaktion
    Spielscheine für Eurojackpot und Lotto 6 aus 49
    Foto: Spielscheine für Eurojackpot und Lotto 6 aus 49

    Helsinki (dts Nachrichtenagentur) – In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 13, 19, 22, 35, 40, die beiden „Eurozahlen“ sind die 2 und die 8. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

    Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen „Eurojackpot“, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

    Die Hälfte der Einnahmen wird an die Teilnehmer der Lotterie ausgeschüttet, die andere Hälfte fließt – abzüglich der Kosten für die Lottogesellschaften – in die Staatskassen der teilnehmenden Länder mit der Maßgabe, gemeinnützige Projekte zu fördern.

