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    Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (31.07.2026) » Nachrichten

    News Redaktion
    Spielschein für Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Spielschein für Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

    Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 4, 10, 20, 40 und 41, die beiden "Eurozahlen" sind die 4 und die 6. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

    Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.

    Im Jackpot liegen bei der heutigen Ausspielung rund 17 Millionen Euro.

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