Offenbach (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Süd- und Mitteldeutschland. Betroffen sind Teile der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen, teilte der DWD am Sonntag mit.

Demnach sind Überflutungen von Kellern und Straßen sowie Schäden durch Hagelschlag an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen möglich. Örtlich könnten zudem auch Blitzschäden auftreten. Die aktuellen Warnungen gelten zunächst bis Sonntag um 21 Uhr. Eine Verlängerung der Warnungen oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete ist möglich.

Hintergrund der Wetterlage ist, dass sich schwül-warme und zu Gewittern neigende Luft in weite Teile Deutschlands ausbreitet, während zwischen Nordsee und Oder trockenere Luftmassen wetterwirksam bleiben.