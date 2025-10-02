Close Menu

    Geywitz soll Vizepräsidentin des Bundesrechnungshofs werden » Nachrichten

    News Redaktion
    Klara Geywitz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Klara Geywitz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) – Die ehemalige Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) bekommt einen neuen Job. Wie die „Bild“ (Donnerstagausgabe) meldet, soll Geywitz neue Vizepräsidentin des Bundesrechnungshofs werden.

    Die Bundesregierung werde Geywitz vorschlagen, schreibt die „Bild“ unter Berufung auf Koalitions- und Regierungskreise. Die Nominierung soll demnächst erfolgen. Der Posten ist seit Januar vakant. Bundestag und Bundesrat müssen den Personalien zustimmen. Die Wahl von Geywitz gilt als sicher.

    Aus Koalitionskreisen wird laut der „Bild“ darauf verwiesen, dass Geywitz Expertise bei der Finanzkontrolle habe. Vor ihrem Ministeramt arbeitete sie als Prüfungsgebietsleiterin beim Landesrechnungshof Brandenburg.

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

