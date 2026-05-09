Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) warnt davor, dass die geplante Gesundheitsreform der Bundesregierung zu einem massiven Rückgang der Versorgung führen könnte. Wie die "Bild" (Samstagausgabe) unter Berufung auf ein Papier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zum "einnahmeorientierten Leistungsangebot" berichtet, könnten rund 46 Millionen Behandlungsfälle pro Jahr wegfallen.

Die KBV warnte, dass die geplanten Maßnahmen die Versorgung spürbar einschränken könnten. "Die Anzahl der nicht bezahlten Behandlungsfälle summiert sich im kommenden Jahr auf rund 46 Millionen", heißt es in dem Papier. Das entspreche einem Minus um acht Prozent.

Besonders drastisch fällt ein mögliches Szenario aus, das die Ärzte ebenfalls berechnen: Würden Praxen ihre Tätigkeit auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum von 25 Sprechstunden pro Woche begrenzen, fielen rund 169 Millionen Behandlungsfälle weg. Die KBV führt die Entwicklung auf die geplante Begrenzung der Vergütung in der ambulanten Versorgung zurück.

"Kommt dieses Gesetz in der bisher vorliegenden Form, werden die Kassenärztlichen Vereinigungen das ambulante Leistungsangebot gemäß den gesetzlichen Vorgaben anpassen, im Klartext: reduzieren müssen", sagte der KBV-Vorstandsvorsitzende Andreas Gassen der Zeitung. Es sei ein "heckenschnittartiges Spargesetz", das die Versorgung der Patienten treffe.