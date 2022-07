Freiburg (dts Nachrichtenagentur) – Im DFB-Pokal sind Borussia Mönchengladbach, der FC Augsburg, Hannover 96 und Arminia Bielefeld sicher weitergekommen. In der ersten Hauptrunde gewann Gladbach gegen den Oberligisten SV Oberachern mit 9:1, Augsburg gegen den Regionalligisten Blau-Weiß Lohne 4:0, Hannover gegen Oberligisten Schott Mainz 3:0 und die Arminia gegen FV Engers 07, ebenfalls in der Oberliga unterwegs, mit 7:1. In den parallel ausgetragenen Partien wurden dagegen der SC Freiburg vom neuerdings wieder in der 2. Liga spielenden 1. FC Kaiserslautern mit einem 1:1 nach 90 Minuten in die Verlängerung gezwungen, das gleiche passierte 1899 Hoffenheim, das gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen in der regulären Spielzeit nicht über ein 0:0 hinauskam.