Gladbach trennt sich von Cheftrainer Seoane

Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Mönchengladbach hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Gerardo Seoane getrennt. Das teilte der Bundesligist am Montag mit.

Für den Schweizer, der die Fohlen seit Beginn der Saison 2023/24 trainierte, soll U23-Trainer Eugen Polanski bis auf Weiteres übernehmen. „Nach einer intensiven Aufarbeitung unseres Saisonstarts sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir eine Änderung auf der Position des Cheftrainers vornehmen müssen“, sagte Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport. „Nach nun saisonübergreifend zehn Bundesligaspielen ohne Sieg ist bei uns der Glaube geschwunden, dass der Umschwung mit Gerardo gelingen kann.“

Präsident Rainer Bonhof sagte: „Gerardo hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen, ist den Weg des Klubs mitgegangen, hat den Entwicklungsprozess der Mannschaft angeschoben und hat sie stabilisiert. Allerdings war das Ende der Saison nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben und der Start in diese Spielzeit ebenfalls nicht.“

Die Borussen stehen nach drei Spieltagen mit einem Punkt auf dem drittletzten Tabellenplatz. Dabei gelang den Gladbachern bislang noch kein Treffer. Zuletzt kassierten die Fohlen vor heimischer Kulisse eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Werder Bremen.