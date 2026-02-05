Offenbach (dts Nachrichtenagentur) - Im Osten Deutschlands hat Glatteis durch gefrierenden Regen am Donnerstagmorgen teilweise für Verkehrschaos gesorgt. Vor allem Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern waren betroffen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch in Teilen von Sachsen und Sachsen-Anhalt kam es zu gefrierendem Regen mit Glatteisbildung.

Hintergrund ist demnach, dass am Rande eines Hochs über Skandinavien mit östlicher Strömung kalte Festlandsluft in den Norden und Osten gesteuert wird. Dagegen lenken atlantische Tiefausläufer mildere Meeresluft in den Süden und Westen.

In den betroffenen Bundesländern wurden bereits mehrere wetterbedingte Verkehrsunfälle gemeldet. Aufgrund der Witterungsbedingungen sind zudem derzeit am Flughafen BER keine Starts möglich. Reisende sollten den Flugstatus bei ihrer Airline überprüfen, teilte der Flughafenbetreiber mit. Landungen sind derweil noch erlaubt.

Die Warnungen des Wetterdienstes gelten noch bis Donnerstagnachmittag. Eine Verlängerung der Warnungen oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete ist dabei noch möglich.