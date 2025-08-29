„Golden“ weiter an Single-Charts-Spitze – Zartmann zurück auf Rang 3

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – „Golden“ von der fiktiven Girlgroup Huntrix steht weiter an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Der Song aus dem Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ des Streaminganbieters Netflix wird gesungen von Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami. In den Single-Charts ergattern Alex Warren („Ordinary“, zwei) und Zartmann („Tau mich auf“, drei) die übrigen Medaillen.

In den Albumcharts erobert die KPop-Boygroup Stray Kids nach vier Top 3-Alben mit ihrer neuen Platte „Karma“ erstmals die Spitze. Die Mittelalter-Band Feuerschwanz landet mit „Knightclub“ dahinter auf Rang zwei. Die Pop-Rock-Band Revolverheld schafft es mit „20“ auf Platz drei, gefolgt vom Soundtrack zum Netflix-Film „KPop Demon Hunters“ an vierter Stelle. Das Album „Private Music“ von der Alternative-Metal-Band Deftones findet sich auf Platz fünf wieder.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.