Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) - US-Schauspieler Eric Dane, bekannt aus Serien wie "Grey`s Anatomy" und "Euphoria", ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 53 Jahren an den Folgen der Nervenkrankheit ALS, wie ein Sprecher des Schauspielers mitteilte mitteilte.

Dane hatte seine Diagnose im Jahr 2025 öffentlich gemacht und sich seither für die Aufklärung und Forschung zu ALS eingesetzt. Er hatte seine Karriere in den frühen 1990er-Jahren begonnen und wurde durch Rollen in Serien wie "Charmed" und "Grey`s Anatomy" bekannt. In "Grey`s Anatomy" spielte er den Mark Sloan, der ihm den Spitznamen "McSteamy" einbrachte.

Später spielte er die Hauptrolle in der von Michael Bay produzierten Fernsehserie "The Last Ship" sowie eine tragende Rolle in der Serie "Euphoria". Zudem war er zuletzt in Filmen wie "Americana" oder "Bad Boys: Ride or Die" zu sehen.