Kopenhagen (dts Nachrichtenagentur) - Villy Sovndal, ehemaliger Außenminister Dänemarks und Mitglied der Grünenfraktion im EU-Parlament, sieht Abschreckungsmaßnahmen gegenüber den USA als erforderlich an, um Grönland zu schützen. "Wir müssen die USA davor abschrecken", sagte er dem "Spiegel" zu den US-Plänen, die Insel in der Arktis zu annektieren.

Die Europäer müssten den USA klarmachen, wie hoch der Preis wäre, den sie zahlen müssten, "wenn sie diesen Wahnsinn umsetzen", so Sovndal. "Sollten die USA Grönland militärisch einnehmen, wäre das das Ende der Nato und der transatlantischen Partnerschaft."

Die Aussage von US-Präsident Donald Trump, Dänemark würde lediglich ein paar Hundeschlitten zur Sicherheit Grönlands schicken, weist er zurück. "Während des Kalten Krieges waren 10.000 US-Soldaten auf Grönland stationiert, heute sind es 140. Das Königreich Dänemark investiert derzeit massiv in Verteidigung, für sich selbst und Grönland", sagte der Ex-Außenminister. "So kommen wir unserer Sicherheitsverantwortung vollumfänglich nach."

Sovndal plädierte zudem dafür, dass sich weitere Europäer dem Thule-Abkommen-2 anschließen. Die Thule-Vertrag regelt die militärische Präsenz der USA und Dänemarks auf Grönland. "Mit dem Abtauen der Arktis zeichnet sich ab, dass die Region eine immer wichtigere Rolle spielen wird", sagte Sovndal.