    Grönland lehnt von Trump angekündigtes Lazarettschiff ab » Nachrichten

    News Redaktion
    Nuuk auf Grönland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Nuuk auf Grönland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Nuuk (dts Nachrichtenagentur) - Grönland und Dänemark haben ablehnend auf ein Angebot von US-Präsident Donald Trump reagiert, ein Lazarettschiff zur Arktis-Insel zu entsenden.

    "Die Idee von Präsident Trump, ein Lazarettschiff nach Grönland zu schicken, wurde zur Kenntnis genommen", sagte der grönländische Premierminister Jens-Frederik Nielsen. "Aber wir haben ein öffentliches Gesundheitssystem, in dem die Behandlung für die Bürger kostenlos ist." Das sei eine bewusste Entscheidung - und ein grundlegender Bestandteil der Gesellschaft. "In den USA, wo ein Arztbesuch Geld kostet, funktioniert das nicht so."

    Er fügte hinzu, dass Grönland "offen für Dialog und Zusammenarbeit" sei. "Aber bitte sprechen Sie mit uns, anstatt mehr oder weniger zufällige Aussagen in den sozialen Medien zu machen." Dialog und Zusammenarbeit erforderten Respekt für die Tatsache, dass Entscheidungen über Grönland in Grönland getroffen würden.

    Auch Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen verteidigte das Gesundheitssystem ihres Landes und bekräftigte, in einem Land zu leben, in dem es freien und gleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle gebe. Trumps Ankündigung folgte auf eine medizinische Evakuierung eines US-U-Boot-Besatzungsmitglieds in grönländischen Gewässern.

