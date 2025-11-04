Close Menu

    Daniel Günther (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Daniel Günther (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Kiel (dts Nachrichtenagentur) – Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) muss einen größeren Umbau seines Kabinetts vornehmen. Wie der NDR berichtet, ziehen sich sowohl Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) als auch Agrarminister Werner Schwarz (CDU) von ihren Ämtern zurück. Beide sollen demnach in den Ruhestand gehen.

    Das neue Personal soll laut NDR auch bereits feststehen. Innenstaatssekretärin Magdalena Finke (CDU) ist als Nachfolgerin von Sütterlin-Waack im Gespräch. Die Agrarwissenschaftlerin Cornelia Schmachtenberg könnte unterdessen auf Schwarz folgen.

    Günther will sich dem Vernehmen nach am Nachmittag zur Kabinettsumbildung öffentlich äußern.

