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    Großeinsatz in Rendsburg - Berichte über Mann mit Schusswaffen » Nachrichten

    News Redaktion
    Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Rendsburg (dts Nachrichtenagentur) - Im schleswig-holsteinischen Rendsburg im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist es am Dienstag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll es Hinweise auf eine Bedrohungslage mit einer Schusswaffe geben.

    Die "Bild" schreibt, dass ein Mann sich mit einer Waffe in einer Bar verschanzt haben soll. Es sollen sich noch mehrere Personen in dem Gebäude befinden. Die Innenstadt von Rendsburg wurde abgeriegelt. Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar. Ob tatsächlich vor Ort eine Schusswaffe im Spiel ist, wurde ebenfalls noch nicht offiziell bestätigt.

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