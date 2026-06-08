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    Großer Stromausfall in Reutlingen - 30.000 Menschen betroffen » Nachrichten

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    Strommast (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Strommast (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Reutlingen (dts Nachrichtenagentur) - In Teilen von Reutlingen ist es in der Nacht zu Montag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Nach Angaben von Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) sind rund 30.000 Menschen in 7.600 Haushalten betroffen.

    Grund für den Stromausfall war ein Brand in einem Umspannwerk, der in der Nacht ausgebrochen war. Nach Angaben der Netzbetreiber Netze BW gibt es Anzeichen für Brandstiftung. Bis zu einer vollständigen Behebung könnte es demnach 48 Stunden dauern. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Ob der Fall mit den größeren Stromausfällen in Berlin der vergangenen Monate vergleichbar ist, kann noch nicht abschließend gesagt werden.

    Von dem Stromausfall betroffen waren die Reutlinger Kernstadt, die Oststadt sowie Betzingen und Ohmenhausen. In einigen Bereichen konnte die Stromversorgung zwischenzeitlich wiederhergestellt werden.

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