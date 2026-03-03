Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - In Nordrhein-Westfalen hat eine Großstörung bei dem kommunalen IT-Dienstleister Regio IT am Dienstag in mehreren Kommunen zu großflächigen Softwareproblemen geführt. Grund sei ein Stromausfall, der zu einer Störung in einem Rechenzentrum geführt habe, teilte das Unternehmen mit.

Man arbeite gemeinsam mit externen Dienstleistern mit Hochdruck an der Entstörung. Nach aktuellem Stand sei davon auszugehen, dass "heute voraussichtlich kein produktiver Betrieb mehr möglich sein wird", hieß es.

Betroffen waren unter anderem der Hochsauerlandkreis, der Oberbergische Kreis und der Kreis Soest. Aber auch in Städten wie Aachen, Eschweiler und Düren ist es zu Störungen gekommen. Im Hochsauerlandkreis sind beispielsweise die Zulassungs- und Führerscheinstellen betroffen. In Aachen können Termine im Standesamt und beim Bürgerservice teilweise nicht wahrgenommen werden.