Close Menu

    Großteil aller Corona-Masken ungenutzt verbrannt » Nachrichten

    News Redaktion
    Hinweis auf Maskenpflicht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Hinweis auf Maskenpflicht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Großteil der 5,8 Milliarden Schutzmasken, die Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit seiner umstrittenen Einkaufstour zu Beginn der Coronakrise beschafft hat, ist mittlerweile ungenutzt verbrannt worden. Das geht aus Antworten der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen und auf eine Anfrage des "Spiegel" hervor.

    Demnach landeten bisher rund drei Milliarden Masken in Müllverbrennungsanlagen, was zu Entsorgungskosten von acht Millionen Euro geführt habe. Bis Ende 2026 dürften demnach noch 85 Millionen Masken hinzukommen, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft. Dabei wird es kaum bleiben: Von den 5,8 Milliarden Masken, für die der Bund 5,9 Milliarden Euro ausgegeben hat, wurden nach seinen Angaben lediglich 2,12 Milliarden verteilt.

    Beim Rest der nicht verbrannten, nicht verteilten Masken handle es sich zu einem wesentlichen Teil - 360 Millionen Stück - um "Masken, die Gegenstand laufender Verfahren sind". Sie werden aus Gründen der Beweissicherung aufbewahrt, solange mit Dutzenden Maskenhändlern Prozesse um ausstehende Zahlungen des Bundes laufen. Auch von diesem Mund-Nasen-Schutz dürfte am Ende ein Großteil entsorgt werden.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar