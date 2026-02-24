Close Menu

    Großteil der AfD-Fraktion boykottiert Trauerfeier für Rita Süssmuth » Nachrichten

    News Redaktion
    Trauerstaatsakt für Rita Süssmuth am 24.02.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ein Großteil der AfD-Fraktion ist dem Trauerstaatsakt für Rita Süssmuth im Bundestag am Dienstag ferngeblieben. Zwar war die erste Reihe unter anderem mit den Partei- und Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla besetzt, aber dahinter lichteten sich die Reihen dann schnell.

    Insgesamt erschienen nur rund 30 von über 150 AfD-Abgeordneten -rund 80 Prozent waren nicht da. Die anderen Bundestagsfraktionen waren dagegen jeweils überwiegend vertreten.

    Die CDU-Politikerin Süssmuth war von 1985 bis 1988 Familienministerin und von 1988 bis 1998 Präsidentin des Deutschen Bundestages. Sie war am 1. Februar im Alter von 88 Jahren gestorben.

    Kommentar