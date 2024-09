Grüne diskutieren nach Brandenburg-Wahl über richtigen Kurs

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Grünen diskutieren nach der Wahlniederlage in Brandenburg kontrovers über den richtigen Kurs aus der Krise.

„Ganz offensichtlich trauen uns viele Menschen derzeit nicht zu, die drängendsten Probleme lösen zu können“, sagte Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) dem Nachrichtenportal T-Online. Er mahnte eine „ernst gemeinte Ursachenforschung“ an. Angesichts der Negativserie sprach der Realo Bayaz von „herben Niederlagen innerhalb von wenige Wochen“. Da gebe es jetzt erst mal keine einfachen und schnellen Antworten darauf. „Schon gar nicht sollten wir uns in eine Opferrolle flüchten, dass nur die anderen oder die äußeren Umstände daran schuld sind.“

Der Grünen-Europaparlamentarier Rasmus Andresen sagte unterdessen, dass die soziale und wirtschaftliche Sicherheit bei allen Wahlen in diesem Jahr entscheidend gewesen sei. „Wir müssen uns eingestehen, dass wir in diesen Feldern profillos rüberkommen“, sagte der Parteilinke dem Nachrichtenportal T-Online und forderte: „Hohe Mieten, Bahnprobleme oder niedrige Löhne: Wir müssen die Alltagssorgen der Menschen in den Mittelpunkt rücken.“