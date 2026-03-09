Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen im EU-Parlament haben die EU-Kommission aufgerufen, Maßnahmen gegen die massiv gestiegenen Ölpreise zu ergreifen. "Gemeinsam mit den nationalen Kartellbehörden muss die EU eine Blitzuntersuchung über den Missbrauch durch die großen Öl-Konzerne vornehmen", sagte der EU-Abgeordnete Rasmus Andresen dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Gleichzeitig sollte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die vor wenigen Jahren eingesetzte "Übergewinnsteuer" für Öl-Konzerne wieder einsetzen. "Die Übergewinnsteuer hat während der ersten Phase des Ukraine-Kriegs dazu beigetragen, illegale Preistreiberei der Energiekonzerne Grenzen zu setzen", so Andresen.

"Dass Öl-Konzerne die aktuelle Weltlage ausnutzen und unverschämt die Preise anheben, darf von der EU nicht akzeptiert werden", sagte der EU-Abgeordnete. "Auch Maßnahmen, wie eine vorübergehende Deckelung des Öl-Preises, sollten geprüft werden."