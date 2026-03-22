München (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Oberbürgermeister-Stichwahl in München hat sich Grünen-Kandidat Dominik Krause gegen Amtsinhaber Dieter Reiter von der SPD durchgesetzt.

Reiter gratulierte nach den ersten Zahlen aus den Wahllokalen bereits seinem Konkurrenten. "Ich hab es verbockt, es war meine Schuld", sagte er und kündigte zugleich seinen Rückzug aus der Politik an. "Das war der letzte Tag meiner politischen Karriere", sagte er.

Reiter ist seit 2014 Oberbürgermeister der bayerischen Landeshauptstadt. Während seines Wahlkampfs war er zuletzt im Zusammenhang mit einem genehmigungspflichtigen Verwaltungsbeiratsmandat beim FC Bayern München in die Kritik geraten, wobei sich der Streit vor allem um eine hohe Aufwandsentschädigung drehte. Am 11. März war Reiter als Reaktion von seinen Ämtern beim FC Bayern zurückgetreten.