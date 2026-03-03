Close Menu

    Grüne fordern intensivere Prüfung der Preise an Tankstellen » Nachrichten

    News Redaktion
    Zapfsäule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Zapfsäule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen haben das Bundeskartellamt aufgefordert, die aktuellen Preissprünge an deutschen Tankstellen derzeit noch intensiver zu überprüfen.

    "Die Preise an den Tankstellen werden weiter steigen. Ich befürchte, dies ist der Beginn einer Preisspirale", sagte der energiepolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Michael Kellner, der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "Es ist Aufgabe des Kartellamtes, zu prüfen, ob die Preissprünge gerechtfertigt sind", sagte der frühere Wirtschafts-Staatssekretär.

    Das Bundeskartellamt hat bereits vor Jahren eine Markttransparenzstelle eingerichtet, die die Preise für Kraftstoffe regelmäßig überprüft.

    Avatar-Foto

