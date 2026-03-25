Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, fordert ein flächendeckendes Tempolimit in Deutschland. "Das Tempolimit wäre richtig - das sollte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche jetzt machen", sagte Dröge den Sendern RTL und ntv. "Es würde die Menschen vor mehr Verkehrsunfällen schützen und es wäre gut für den Klimaschutz."

Gleichzeitig hob sie mit Blick auf die drohende Energiekrise und Knappheit von Benzin in Deutschland einen weiteren Vorteil hervor und sprach davon, dass das Tempolimit einen "dreifach positiven Effekt" habe. "Die Internationale Energieagentur warnt davor, dass wir zu einer der schlimmsten Energiekrisen seit Jahrzehnten kommen können." Ein Tempolimit wäre laut Dröge dazu geeignet, den Verbrauch zu reduzieren. Ihr Urteil: "Ein Tempolimit wäre eine sehr pragmatische Maßnahme."