Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Außenexperte der Grünen im Europa-Parlament, Reinhard Bütikofer, hat Deutschland dazu aufgerufen, sich bei der Umsetzung der angekündigten „Zeitenwende“ ein Beispiel am geplanten NATO-Beitritt der beiden skandinavischen Staaten Finnland und Schweden zu nehmen. Diese Länder „realisieren die Zeitenwende“, sagte er der „Rheinischen Post“. Von Deutschland aus sollte man aus dieser Entschiedenheit lernen.

Die Regierungschefinnen von Schweden und Finnland stellten energisch die Weichen für NATO-Beitrittsanträge ihrer Länder. Sie könnten sich dabei auf einen großen Meinungsumschwung in den jeweiligen Öffentlichkeiten stützen. „Die Geschwindigkeit dieser Neuorientierung zeigt, wie ernst in Skandinavien die Bedrohung durch Putins Russland genommen wird“, so Bütikofer.