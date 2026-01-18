Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem der Bundessprechers der Grünen Jugend, Luis Bobga, den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in einem Video als "Hurensohn" beschimpft hatte, gibt es von Union und Grünen scharfe Kritik.

Jens Spahn, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sagte der "Bild am Sonntag", die Enthemmung besorge ihn sehr: "Wenn Demokraten so miteinander umgehen, dann können wir der AfD gleich die Schlüssel geben. Von den Grünen ist eine Entschuldigung fällig. Und es ist ein guter Zeitpunkt, daran zu erinnern: Wir alle sollten Debatten respektvoll führen."

Der Grüne-Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Omid Nouripour, betonte, Söders eigene Attacken rechtfertigten keine Entgleisung unter der Gürtellinie. "Jeder sollte seinen Beitrag zum Anstand leisten", so Nouripour, ebenfalls zur "Bild am Sonntag".

Die CSU forderte die Grünen zu Konsequenzen auf. CSU-Generalsekretär Martin Huber sagte: "Das ist eine niveaulose Entgleisung der Grünen Jugend. Die Grünen Parteispitze muss sich dafür entschuldigen und ihren unter Demokraten inakzeptablen Nachwuchs zur Rechenschaft ziehen." Alexander Hoffmann, Chef der CSU-Landesgruppe, kritisierte: "Wer so etwas sagt, ist nicht länger tragbar. Auch wer Demokratie und ihre Institutionen durch Unterlassen gefährdet, ist kein echter Demokrat."