Grüne kritisieren Warkens Apotheken-Pläne für Medikamentenabgabe

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Grünen sehen in den Plänen von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), Apotheken die Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente ohne ärztliche Verordnung zu erlauben, eine Gefahr für die Sicherheit der Patienten.

„Wir haben aus guten Gründen eine klare Trennung: Ärztinnen und Ärzte verordnen Medikamente, Apotheken geben sie ab“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Janosch Dahmen, dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. „Nur so ist sichergestellt, dass Entscheidungen medizinisch und nicht wirtschaftlich motiviert sind“, ergänzte er.

„Wird diese Trennung aufgegeben, drohen erhebliche Fehlanreize, die am Ende nicht nur die Patientensicherheit gefährden, sondern sogar die finanziell angespannte Lage der Krankenkassen noch verschärfen könnten“, warnte Dahmen. Er sprach von „riskanten Schnellschüssen“ der Ministerin, die zeigten, wie „kopflos und unkoordiniert ihre Gesundheitspolitik bisher ist“.