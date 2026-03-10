Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat Vorstellungen aus der Union für einen abwechselnde Amtsführung in der Villa Reitzenstein eine Absage erteilt. "In Baden-Württemberg wird es keinen Teilzeit-Ministerpräsidenten geben", sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochausgabe). "Wir haben bei uns Grünen die Rotation vor ungefähr vierzig Jahren abgeschafft. Außerdem dachte ich, die Union sei gegen Lifestyle-Teilzeit."

Die bevorstehenden Gespräche über eine Regierungsbildung bezeichnete die Bundespolitikerin als Chance. "Natürlich wird es nicht einfach. Aber es kann doch auch eine Chance sein, jetzt gemeinsam die großen Fragen für das Land anzugehen", so die Grünen-Chefin. "Ich habe großes Vertrauen, dass Cem Özdemir das gelingen wird."

Brantner wies den Vorwurf zurück, es habe eine "Kampagne" gegen den CDU-Kandidaten Manuel Hagel wegen dessen Äußerungen zu Schülerinnen gegeben. "Das war keine Kampagne. Es handelte sich um ein Fernsehinterview, das die Union offenbar übersehen hat. Nichts Privates", sagte sie. "Ich bin lange in der Politik und meine Erfahrung ist: Immer, wenn Frauen über diese Themen sprechen, werden am Ende die Frauen dafür kritisiert."

Zudem habe Özdemir auch recht gehabt, als er gesagt hatte, jeder könne einen Fehler machen. "Damit", so Brantner, "war die Sache für uns erledigt." Wenn die Union "als einziges Element ihrer Wahlkampf-Analyse dieses Video hat, dann wird sie auch in Zukunft zu keinen besseren Ergebnissen kommen".

Zu den Lehren aus dem Grünen-Wahlkampf für die weiteren Landtagswahlkämpfe sagte Brantner, man könne nicht alles kopieren. "Wir wissen, das Land steht über der Partei. Das finden die Bürger in diesen Zeiten sehr wichtig. Eine Idee nicht danach zu beurteilen, woher sie kommt, sondern ob sie gut ist", so die Grünen-Chefin. "Unsere Aufgabe ist mit einem alten Werbespruch der Volksbank gut umschrieben: Wir machen den Weg frei. Damit zum Beispiel der Unternehmer seine Ideen einfacher und schneller umsetzen kann. Wir sind dafür da, dass die Menschen ihre Potentiale entfalten können."