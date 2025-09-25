Close Menu

    Grüne stellen Eignung von Schnieder als Minister infrage » Nachrichten

    Patrick Schnieder am 23.09.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Grünen halten den Verzicht des früheren Bahn-Managers Dirk Rompf auf den Chefposten bei der Infrastruktursparte Infrago für konsequent und stellen zugleich die Eignung von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) infrage.

    „Manager, die für Fehler wie die Vernachlässigung von Infrastruktur in Verbindung gebracht werden, sind für die Aufgaben der Zukunft nicht geeignet“, sagte Bahnexperte Matthias Gastel der „Rheinischen Post“ (Freitagsausgabe). „Allerdings sind auch an der Eignung eines Ministers Zweifel angebracht, wenn er wichtige Personalvorschläge nicht vorab abstimmt und an mangelnder Kommunikationsfähigkeit scheitert.“

    Dadurch sei in der Deutschen Bahn unnötig Verunsicherung und Unruhe ausgelöst worden. „An seinem Unvermögen, vernünftig zu kommunizieren, droht er auch mit zukünftigen Vorhaben nicht durchzukommen“, so Gastel.

    Kommentar