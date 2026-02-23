Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Anpassung der Krankenhausreform stößt auf massive Kritik bei Grünen und Krankenkassen. Mit ihrem Gesetz passe Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) die Reform nicht an, "sondern dreht sie in zentralen Punkten zurück", sagte Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen, dem "Spiegel".

Während eine Kommission Ende März Einsparvorschläge für die Kassen machen soll, beschließe Warkens Ministerium parallel "strukturelle Mehrausgaben in Milliardenhöhe", so Dahmen. Das sei finanzpolitisch widersprüchlich und untergrabe "jede Glaubwürdigkeit in der Beitragsstabilisierung".

Warken verhandelt derzeit mit den Bundesländern über das Krankenhausanpassungsgesetz (KHAG). Am Montagabend findet nach "Spiegel"-Informationen eine Videoschalte der Ministerin mit ihren Länderkollegen statt.

Die Zugeständnisse von Warken stoßen bei den Grünen auch wegen möglicher Folgen für Patienten auf Widerstand. "Die vorgesehenen Ausnahmen bei Qualitätsvorgaben und Spezialisierung schwächen die Reform im Kern", sagte Dahmen.

Auch bei den Kassen gibt es Unmut über Warkens Gesetz. "Die Krankenhausreform sollte die Krankenhauslandschaft zukunftsfähig machen und die Qualität verbessern", sagte Jens Baas, Chef der Techniker Krankenkasse, dem "Spiegel". "Das aktuell diskutierte Krankenhausanpassungsgesetz verwässert die Reform und zementiert die überholten Strukturen der Kliniken."

Wenn das Gesetz in dieser Form beschlossen werde, seien die Patienten die Leidtragenden, warnte Baas, da es die Behandlungsqualität nicht verbessere. "Die Arbeitgeber und Beschäftigten zahlen den Preis in Form von unnötig hohen Krankenkassenbeiträgen."