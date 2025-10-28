Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Grünen fordern Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) auf, die von der Chipkrise betroffenen Unternehmen zu unterstützen. „Katherina Reiche darf die Unternehmen in Deutschland jetzt nicht hängen lassen“, sagte Andreas Audretsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, dem „Spiegel“. „Dass Bosch wohl Kurzarbeit anmelden muss, zeigt, dass Katherina Reiche endlich ihren Job machen muss.“

Der Grünen-Fraktionsvize fordert von der Wirtschaftsministerin eine Initiative zur Beschaffung von Halbleitern. „Die Produktion in Deutschland darf nicht stillstehen“, sagte Audretsch. „Es ist die Aufgabe von Frau Reiche, die Produktion am Laufen zu halten, sonst gefährdet die Wirtschaftsministerin Tausende Jobs, viele Familien in Deutschland sind in akuter Sorge“. Reiche müsse zudem dafür sorgen, dass die Produktion von Chips in Deutschland schneller hochlaufe.

Audretsch vergleicht die Lage mit der Gaskrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Frühjahr 2022. „Als Putin uns das Gas abgedreht hat, haben wir in kürzester Zeit die Gasversorgung umgestellt und über 50 Prozent unserer Gasversorgung neu organisiert, immer konnte jede Fabrik produzieren“, sagte Audretsch. „Diesem Anspruch muss sich nun auch Katherina Reiche stellen.“