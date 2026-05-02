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    Grünen-Chefin kritisiert Merz wegen US-Truppenabzug » Nachrichten

    News Redaktion
    Friedrich Merz am 29.04.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Friedrich Merz am 29.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Parteichefin Franziska Brantner warnt angesichts des angekündigten Teilabzugs der US-Truppen davor, außenpolitisch auf US-Präsident Donald Trump zu vertrauen.

    Der angekündigte Abzug von US-Truppen aus Deutschland zeige, wie gefährlich es sei, sich in Verteidigungsfragen auf Trump zu verlassen, sagte Brantner dem Nachrichtenportal T-Online. Sie sieht dabei auch eine Führungsschwäche bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

    Statt klarer Antworten liefere Kanzler Merz nur ein Hin und Her und ein Zögern - sowohl gegenüber Washington als auch in Europa. Sie fordert: Deutschland brauche jetzt einen "eindeutigen Kurs: mehr europäische Zusammenarbeit und den entschlossenen Aufbau einer gemeinsamen europäischen Verteidigung".

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