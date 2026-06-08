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    Grünen-Chefin wirft Regierung Versagen bei FCAS vor » Nachrichten

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    Franziska Brantner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Franziska Brantner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen gehen die Bundesregierung wegen des Scheiterns des deutsch-französischen Kampfflugzeugprojekts FCAS hart an.

    Berlin verweise auf die Blockadehaltung der beteiligten Industrie, sagte Parteichefin Franziska Brantner dem "Handelsblatt". Doch genau hier zeige sich das eigentliche Versagen: Wo die Industrie blockiere, sei es Aufgabe der Politik, Führung zu zeigen und durchzusetzen.

    Dass beides - ein deutsch-französischer Konsens und ein tragfähiges Industriemodell - nicht gelungen sei, sei ein schwerer Rückschlag für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik in einer zunehmend gefährlichen Welt, sagte die Grünen-Vorsitzende weiter. "Wenn es schlecht läuft, steht am Ende gar kein europäisches modernes Kampfflugzeug, oder nur eines mit einem amerikanischen Motor. Das ist fahrlässig."

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