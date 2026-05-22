Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Berliner Grünen-Politikerin Klara Schedlich hat im Rechtsstreit mit dem ehemaligen Bundestags-Abgeordneten Stefan Gelbhaar einen Erfolg vor dem Oberlandesgericht Hamburg erzielt.

Das Gericht erlaubt ihr, bestimmte Aussagen über Gelbhaar wieder zu tätigen, meldet der "Spiegel", dem das Urteil nach eigenen Angaben vorliegt. Demnach soll das Gericht teilweise aber auch eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation gesehen haben.

In dem Prozess ging es um Äußerungen aus einer eidesstattlichen Versicherung Schedlichs für den RBB. Der öffentlich-rechtliche Sender hatte von "MeToo-Vorwürfen" verschiedener Frauen, also nicht vor von Schedlich, gegenüber Gelbhaar berichtet, die dieser als Lüge zurückwies, und die sich später auch in wesentlichen Teilen als falsch herausstellten - der RBB entschuldigte sich später.

Gelbhaar verlor in der Folge eine sichere Nominierung für die Bundestagswahl und schied im Frühjahr 2025 aus dem Bundestag aus.