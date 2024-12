Grünen-Vorsitzende sieht bei SPD große Zweifel an Scholz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die neue Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner sieht bröckelnden Rückhalt für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seiner Partei. „Bei der SPD gibt es offensichtlich große Zweifel daran, ob der Kanzler ein guter Kanzler ist und ob er ein guter Kanzlerkandidat sein kann“, sagte Brantner den Sendern RTL und ntv.

Diese Frage würden sich die SPD-Abgeordneten in diesem Moment selbst stellen. „Sie sagen, er ist nicht derjenige, der dieses Land doch in die Zukunft führen soll. Sie schlagen Boris Pistorius vor“, ergänzte Brantner. Dabei gehe es auch um eine inhaltliche Ausrichtung der Partei. „Boris Pistorius und Olaf Scholz stehen zum Beispiel mit Blick auf die Ukraine ja nicht auf der gleichen Stelle. Sie haben andere Ansätze. Von daher stellt sich schon die Frage: Wofür steht die SPD?“, so Brantner.

Auf die Frage, gegen wen der beiden sie mit den Grünen lieber antreten würde, antwortete Brantner: „Das entscheidet die SPD.“ Und weiter: „Die SPD hat offensichtlich noch Fragen zu klären. Wir haben sie bei uns geklärt.“