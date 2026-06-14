Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Fußball-Nationalelfkapitän Ilkay Gündogan traut der Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko viel zu. "Ich glaube sogar, dass die deutsche Mannschaft die positive Überraschung des Turniers wird", schreibt der 35-Jährige in seiner Kolumne im "Spiegel". Der Grund dafür sei Nagelsmann.

Gündogan schreibt, er möge Trainer, die ein bisschen unbequem seien, die es ihm schwer machten, ihm auch mal richtig auf den Keks gingen. "Julian ist ein solcher Trainer", so Gündogan. Besonders wichtig sei für ihn, dass Nagelsmann authentisch auftrete. Als Spieler müsse man das Gefühl haben, dass der Trainer wirklich so sei, wie er sich gebe. Sonst misstraue man ihm irgendwann und folge ihm nicht. Darin liege das Geheimnis guter Trainer.

Bei einem Turnier seien klare Verhältnisse innerhalb einer Mannschaft besonders entscheidend. "Die Teamhygiene ist einer der wichtigsten Faktoren für Erfolg. Oft wird das unterschätzt. Julian hat dafür immer gesorgt", so Gündogan.

Gündogan führte die Elf des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bei der EM 2024 in Deutschland an. Er hat 82 Länderspiele absolviert und an vier großen Turnieren für den DFB teilgenommen. Mit Manchester City wurde er 2023 Champions-League-Sieger und insgesamt fünfmal englischer Meister. Er spielte unter Erfolgstrainern wie Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Joachim Löw und Hansi Flick. Seit 2025 läuft der zentrale Mittelfeldspieler für den türkischen Traditionsclub Galatasaray Istanbul auf.