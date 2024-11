Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Der Mode-Designer und Moderator Guido Maria Kretschmer fühlt sich Hamburg eng verbunden. Die Stadt sei für ihn mittlerweile zu einer Konstante geworden, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“.

„Ich fühle mich mit der Stadt und den Menschen so eng verbunden, bin kulturell gut versorgt, genieße die Import-Export-Atmosphäre, und auch wenn man von September bis Mai nicht im Garten sitzen kann, Hamburg hat irgendetwas mit mir gemacht“, so Kretschmer. Die Künstler blieben in Hamburg nicht so unter sich wie in Berlin, er könne sich vor Einladungen gar nicht retten.

Der Mode-Designer lebt im Stadtteil Blankenese: Wenn er dort den Supermarkt betrete, bekomme er manchmal eine Durchsage: „Hallo, Guido, schön, dass du wieder da bist.“ Manchmal legten Menschen ihm Geschenke vor die Haustür. In Blankenese wohnt er mit seinem Mann in einer Villa, „wie in einem Park, so viel Natur umgibt uns“. Im Garten stünden zwei riesige Skulpturen, mit denen er manchmal spreche. Man könne ihn unter Hausarrest stellen, so Kretschmer, „mir würde nichts fehlen.“ In der Villa gebe es sogar ein Studio, in dem für Kretschmers Sendung „Shopping Queen“ gedreht werde.