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    Gysi hofft auf Ende der Unions-Brandmauer zur Linken » Nachrichten

    News Redaktion
    Gregor Gysi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Gregor Gysi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Urgestein Gregor Gysi hofft auf ein Ende des Unvereinbarkeitsbeschlusses der Union gegenüber der Linken.

    "Wir schützen die Union mehr, als die AfD sie schützen kann", sagte er dem SZ-Magazin. Er halte es im Osten für wahrscheinlicher, dass die Brandmauer zur Linken fällt als zur AfD. "Das hoffe ich, für die Gesellschaft und auch für die Union", sagte Gysi.

    Ex-CSU-Chef Horst Seehofer verteidigte unterdessen die Brandmauer der Union nach rechts wie links und hielt dagegen: "Die Linke steht für Sozialismus - und Sozialismus hat immer weniger Wohlstand und weniger Freiheit bedeutet." Auf die Frage des Magazins, in wen er beim gegenwärtigen politischen Personal besondere Hoffnung für die Zukunft setze, nannte Seehofer Cem Özdemir.

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