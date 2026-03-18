Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Linke-Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi hat Rassismus-Vorwürfe der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Migrantische Linke seiner Partei zurückgewiesen.

"Wer ein bisschen mein Leben und mein Wirken kennt, weiß, dass der Vorwurf des Rassismus in Bezug auf mich derart absurd ist, dass ich mehr dazu nicht sagen kann", sagte er der "Welt". Er werde den Verfassern ein Gespräch anbieten. "Mal sehen, ob sie daran interessiert sind."

Nachdem Gysi in einem Podcast Kritik an israelbezogenem Antisemitismus von Linken-Neumitgliedern "mit spezifischem Migrationshintergrund" geübt hatte, hatte ihm die BAG in einem Brief vorgeworfen, "ein rassistisches Bedrohungsszenario" zu reproduzieren. Gysi wurde darin aufgefordert, "zeitnah" an einer "antirassistischen Weiterbildung" teilzunehmen.