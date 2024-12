Habeck drängt bei Weltklimakonferenz auf „Weichenstellungen“

Baku (dts Nachrichtenagentur) – Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) drängt bei der Weltklimakonferenz in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku zu belastbaren Beschlüssen.

Der Weg zur Klimaneutralität führe zu deutlichen Innovationssprüngen – es seien aber „noch sehr große Anstrengungen und Investitionen nötig“, sagte Habeck am Montag. „Hierfür muss die Weltklimakonferenz in Baku die richtigen Weichen stellen.“ Das gemeinsame Ziel sei es, „erfolgreich die weltweite Bedrohung des Klimawandels abzuwenden und einen dauerhaften Schutz unserer Natur zu sichern“.

Habeck will in Baku Gespräche im Rahmen der deutschen Energie- und Klimapartnerschaften führen sowie verschiedene Amtskollegen treffen. Bei der noch bis zum Ende der Woche laufenden COP geht es unter anderem darum, die internationale Klimafinanzierung neu aufzustellen. Bisher zeichnet sich allerdings keine Einigung ab. Die Kritik an der Leitung des Gastgebers war deshalb zuletzt immer lauter geworden.