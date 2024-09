Habeck offen für Koalition mit der CDU

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach den Gedankenspielen der Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge zu einer möglichen Koalition mit der CDU nach der Bundestagswahl, hat sich nun auch der Vizekanzler und mögliche Spitzenkandidat der Grünen, Robert Habeck, grundsätzlich offen für Schwarz-Grün gezeigt. „Es gibt solche Bündnisse“, sagte Habeck dem TV-Sender „Welt“ am Donnerstag.

„Ich komme aus Schleswig-Holstein, da war es erst Jamaika mit der FDP und jetzt ist es eine schwarz-grüne Regierung“, sagte er. Auch in Nordrhein-Westfalen regiere die CDU mit den Grünen. „Und es gibt andere Bündnisse. Das soll auch so bleiben“, so Habeck.

„Ich denke, die demokratischen Parteien – bei unterschiedlichen programmatischen Lagen – müssen in der Lage sein, miteinander zu reden und auch prinzipiell koalitionsfähig sein. Deswegen finde ich diese leicht dümmliche Ausschließeritis aus dem demokratischen Zentrum heraus falsch.“

In der Union sind Koalitionen mit den Grünen umstritten. Auch Grüne-Jugend-Chefin Svenja Appuhn hatte die Überlegungen kritisiert. „Anstatt jetzt schon Richtung Union zu blinken, wäre unsere Partei gut beraten, sich darum zu kümmern, bessere Politik für die Teile der Gesellschaft zu machen, die diese Regierung derzeit nicht erreicht“, sagte Appuhn dem Nachrichtenportal „T-Online“ am Donnerstag.